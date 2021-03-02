Tüm dünyada sevilerek oynanan League of Legends'ta pek çok karakter bulunmaktadır. Bu karakterlerinden biri Corki'dir.

League of Legends'da Corki Karakteri Kimdir?

Corki bir Yordle'dır. Yordle'ların her ne kadar boyları kısa olsa da, inanılmaz çalışkan ve azimlidirler. Corki aynı zaman oyun evreninde ve kullanıcılar arasında Gözüpek Bombacı olarak da bilinmektedir. Tüm Yordle'lar olduğu gibi Corki de bilim konusunda inanılmaz yeteneklidir. Corki bir hava saldırı aracı kullanmaktadır ve bu işte de oldukça başarılıdır. Çığırtkan Yılanlar adında bir filosu vardır. Bu filoyla birlikte Valoran üzerinde gezinir ve aşağıda neler olup bittiğini inceler. Yerde bulunan tüm izleyiciler, Corki'nin yapmış olduğu hava gösterilerinden ve akrobatik hareketlerden fazlasıyla etkilenirler.

Corki'nin Karakter Özellikleri

Corki League of Legends oyununda en çok tercih edilen ve en sevilen karakterlerden biridir. Kullanıcılar onu "gökten gelen ölüm" olarak da bilirler. Peki Corki'nin karakter özellikleri nelerdir? Bu özellikleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Riot Point: 790

Mavi Öz: 3150

Can: 512.76 (Seviye başına +82)

Saldırı Gücü: 55 (Seviye başına +3.5)

Saldırı Hızı: 0,625 (Seviye başına +%2,3)

Hareket Hızı: 325

Can Yenileme: 5,42 (Seviye başına +0,55)

Zırh: 23,38 (Seviye başına +3,5)

Büyü Direnci: 30

Rol: Nişancı

Arkadaşı: Saygın Mucit Heimerdinger

Corki'nin Rün Rehberi ve 11. Sezondaki Yeni Rünleri

Corki'nin en belirgin yetenekleri sıçra ve ışınlandır. Sıçra yeteneği imleç doğrultusunda kısa bir mesafe kat edilmesini sağlar. Işınlan yeteneği ise birkaç saniye odaklandıktan sonra karakteri hedef aldığı toteme ya da dost yapıya ışınlar.

Aynı zamanda Corki'nin özellikle bahsedilmesi gereken yeteneklerini de şu şekilde listeleyebiliriz:

Fosfor Bombası: Bu bir aydınlatma bombasıdır. Rakip şampiyonlara büyü hasarı verir. Patlama bölgesinde bulunan rakipler bir süreliğine açığa çıkar.

Valkyrie: Bu bir bomba saldırısıdır. Bu saldırı bir yıkım oluşturur ve bu yıkım alanı içinde bulunan tüm rakipler hasar alır.

Makineli Tüfek: Bu saldırı Corki'nin önünde bulunan bölgeyi yoğun ateş altına alır. Rakiplerin zırh ve büyü direnci azalır.

Füze Salvosu: Corki bölgedeki rakiplere hasar veren bir füze saldırısı gerçekleştirir. Füze zamanla birikir. Corki'nin attığı her üçüncü füze iri kıyım olarak nitelendirilir ve daha faza hasar verir.

Corkinin 11. sezonda kullandığı yeni rünlerini ise şu şekilde sıralayalım: İsabet, ayağı çabuk, zafer, efsane: kan, son darbe, ilham, peksimet teslimatı, sihirli pabuçlar.

Corki Itemları (Build)

Üçlü Kuvvet: +250 can, + 250 mana, %25 saldırı gücü, %40 saldırı hızı, bekleme süresinde %20 azalma, %5 hareket hızı. (Bu itemda savaş galeyanı ve büyülü kılıç olmak üzere iki özel pasif yetenek vardır.)

Rüzgarın Hiddeti: 3500 altın, %25 saldırı gücü, %20 saldırı hızı, %20 kritik vuruş ihtimali. (Bu itemda aktif karayel darbesi ve pasif ihtişamlı olmak üzere iki yetenek vardır.)

Sihirbaz Pabuçları: +15 büyü nüfuzu, gelişmiş hareket olarak +45 hareket hızı.

Navori Seribıçağı: 3400 altın, +60 saldırı gücü, %20 kritik vuruş ihtimali, +30 yetenek hızı.

Bombardıman Topu: %30 saldırı hızı, %25 kritik vuruş ihtimali, %5 hareket hızı.

Ebedi Kılıç: +80 saldırı gücü, %25 kritik vuruş ihtimali, %25 kritik vuruş hasarı.

Corki Counter Şampiyonları (Pickler)

Corki'nin karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;

Caitlyn (Nişancı)

Draven (Nişancı)

Lucian (Nişancı)

Vayne (Nişancı)

Varus (Büyücü - Nişancı)

Corki'nin karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;

Graves (Nişancı)

Jinx (Nişancı)

Vayne (Nişancı)

Twitch (Suikastçı - Nişancı)

Tristana (Suikastçı - Nişancı)

Corki'nin Kullandığı Kostümler

Klasik Corki

Ufo Corki

Buz Kızaklı Corki

Kızıl Baron Corki

Özel Yapım Corki

Urf Pilotu Corki

Ejder Kanat Corki

Fnatic Corki