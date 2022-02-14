Brezilya ekibi Corinthians, teknik direktör Sylvinho'nun görevden ayrılmasından sonra teknik direktörü olmayan ikinci haftaya giriyor. Fernando Lazaro'yu geçici göreve getiren Corinthians, yeni hocasını belirlemek adına çalışmalarını sürdürürken gündemin ilk sırasında Fenerbahçe 'de görevine son verilen Vitor Pereira yer alıyordu fakat şimdi Paulo Fonseca'nın yeni hedef olduğu belirtiliyor.

UOL Esporte'nin haberine göre Corinthians'ta yönetim, bir an önce yeni hocayı belirlemek isterken Vitor Pereira'dan sonra Paulo Fonseca'nın ismi gündeme geldi. Son olarak Roma'yı çalıştıran Fonseca'nın öncelikli yeni hedef olduğu belirtiliyor.

Paulo Fonseca'nın ismi geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile de anılmıştı. Roma'dan ayrıldığından bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan ve şu ana kadar sezonu boşta geçiren Fonseca'ya Corinthians'ta yönetim tarafından bir bilgilendirme yapıldı. İlerleyen günlerde ikna olmasını hedefleyen bir teklif sunulabileceği belirtilmekte.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Vitor Pereira'nın ismi Premier Lig ekibi Everton ile anılmıştı fakat İngiliz kulübü Frank Lampard'ı takımın başına getirme kararı almıştı. Fenerbahçe'nin eski hocasının şimdi de Corinthians'ta muhtemel önceliğini Paulo Fonseca'ya kaptırmış olabileceği ifade ediliyor.