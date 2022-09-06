Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta Vitor Pereira belirsizliği yaşanıyor. Fenerbahçe 'deki döneminin ardından Brezilya ekibinin başına geçen Portekizli teknik adamın, ailevi nedenlerden dolayı sözleşmesini yenilemeyeceği iddiaları gündemde yerm alıyor.

Globo'da yer alan habere göre sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Pereira, kararını verirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörün aile olduğunu belirterek, "Ailemin bana ihtiyacı var. Üç çocuğum var ve bana ihtiyaçları var. Daha yakın olmama, eğlenmek için daha fazla zamana sahip olmama ihtiyaçları var. Buraya iki kez geldiler, ama onlarla çok az zamanım oldu. On yıldır ülkemin dışındayım, dünyayı dolaşıyorum, bu mesleği seçtiğimizde ödediğimiz bedel bu oluyor." dedi.

Brezilya futbolundaki sorunlar

Brezilya futbolunda yaşanan olayların kararını etkileyip etkilemeyeceği konusunda Portekizli çalıştırıcı, "Ailemin evden uzakta bir yıl daha geçirebilecek bir durumda olup olmadığını anlamam gerekiyor. Brezilya futbolunun zorluklarıyla alakası yok, sorunlar her yerde var." sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe sonrası

Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrımasının ardından Şubat ayında Corinthians'ın başına geçmişti. Brezilya ekibiyle 47 maçta 1.64 puan ortalaması yakalayan 54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2022'nin sonu8nda bitiyor.

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