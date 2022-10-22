Corinthians Vitor Pereira için kararını verdi!

Geçen sezonun başında Fenerbahçe ile 2. dönemini yaşayan Portekizli teknik adam Vitor Pereira, takımın gidişatının kötü olması nedeniyle devre arasından önce sarı lacivertlilerle yollarını ayırmıştı.

Daha sonra geçen Şubat ayında Brezilya ekibi Corinthians ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, 56 maçta 1.64 başarı puanına sahip. Şu an ligde 54 puanla 5. sırada yer alan Corinthians ile Brezilya finali çıktı ancak Flamengo karşısında normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında 6-5 kaybederek kupada 2. oldu.





AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Globo'da yer alan habere göre sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Vitor Pereira, kararını verirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörün aile olduğunu belirterek, "Ailemin bana ihtiyacı var. Üç çocuğum var ve bana ihtiyaçları var. Daha yakın olmama, eğlenmek için daha fazla zamana sahip olmama ihtiyaçları var. Buraya iki kez geldiler, ama onlarla çok az zamanım oldu. On yıldır ülkemin dışındayım, dünyayı dolaşıyorum, bu mesleği seçtiğimizde ödediğimiz bedel bu oluyor" dedi.





"SORUNLAR HER YERDE VAR"

Brezilya futbolunda yaşanan olayların kararını etkileyip etkilemeyeceği konusunda Portekizli çalıştırıcı, "Ailemin evden uzakta bir yıl daha geçirebilecek bir durumda olup olmadığını anlamam gerekiyor. Brezilya futbolunun zorluklarıyla alakası yok, sorunlar her yerde var" sözlerini dile getirdi.





CORINTHIANS PEREIRA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Brezilya'da sezonun sona ermesine az bir zaman kala yönetim, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Portekizli teknik adamın sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yeni sezon planlamasını yapmak isteyen Timao'da başkan Duilio Monteiro Alves, Vitor Pereira ile görüşme gerçekleştirecek.

Duilio Monteiro Alves kupa finali sonrasında "Yapacak çok işimiz var, çalışmalar devam ediyor, yedi maçımız kaldı. Sezonu en azından ikinci olarak tamamlayabiliriz. Şu anda üzüntü içerisindeyiz ancak takımımızla gurur duyuyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamalarında bulunmuştu.

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