Beşiktaş'ta Vagner Love'un geleceği belirsizliğini koruyor. Kulüpte 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen en hevesli kulüp ise Corinthians...

Brezilya Ligi'nde geride kalan sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Siyah-Beyazlı kulüp, gelecek yıl hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

2015 sezonunda Corinthians şampiyon olurken, o dönem kadroda yer alan Vagner Love için yeniden nabız yoklanıyor.

Ancak dün Globo'da yer alan haberde, Vagner Love'un ağzından yapılan açıklamaya yer verilmiş ve deneyimli golcü şimdiye kadar Corinthians'la herhangi bir görüşme yapmadığını belirtmişti.

Buna karşın Corinthians, Vagner Love'a olan isteğini sürdürüyor.

Bugün yine Globo'da yer alan habere göre, yıldız oyuncunun Beşiktaş'la karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayırması halinde Corinthians 9 numaralı formayı Vagner Love'a emanet edecek.