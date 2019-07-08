İSTANBUL, (DHA)- Copa America'da, Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya, şampiyon oldu. Turnuvaya ev sahipliği yapan Sambacılar, 9'uncu şampiyonluğuna ulaştı.

46'ncı Copa America'nın final mücadelesinde, ev sahibi Brezilya ve Peru karşı karşıya geldi. Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan maçta Brezilya, 15'inci dakikada Everton Soares, 45'inci dakikada Gabriel Jesus ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Richarlison ile 3 gol bulurken, Peru'nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero attı. Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü. Sambacılar'da Gabriel Jesus 70'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya, Copa America'da 9'uncu şampiyonluğunu elde etti. Kupayı en çok müzesine götüren Uruguay'ın 15, Arjantin'in ise 14 şampiyonluğu bulunuyor.