Copa Libertadores’te final zamanı!

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores’te en büyük bu gece belli olacak. Geçen yıl olaylı bir şekilde bu kupayı ezeli rakibi Boca Juniors’ın elinden alan Arjantin’den River Plate, Brezilya’dan Flamengo ile kozlarını paylaşacak.

Saat 23.00’te başlayacak mücadele, S Sport Plus’tan canlı olarak ekranlara gelecek. Peru’nun başkenti Lima’daki Monumental Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Şilili Roberto Tobar yönetecek.

İki takım geçen sezon gruplarda karşılaşmış, Brezilya’daki maç 2-2, Arjantin’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti.