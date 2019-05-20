Copa America'nın yayıncısı belli oldu! Copa America ne zaman başlayacak?
Günay Amerika Futbol Birliği CONMEBOL tarafından düzenlenen ve dünyadaki en eski uluslararası futbol organizasyonu olan Copa America, bu yıl haziran ayında Brezilya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez gibi dünya yıldızlarının sahne alacağı Copa America maçları öncesi futbolsevelere müjde geldi ve Türkiye yayıncısı da belli oldu. Copa America 2019 ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Günay Amerika Futbol Birliği CONMEBOL tarafından düzenlenen ve dünyadaki en eski uluslararası futbol organizasyonu olan Copa America, bu yıl haziran ayında Brezilya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Copa America ne zaman başlayacak?
14 Haziran – 7 Temmuz arasında, Brezilya’nın 5 farklı şehrinde düzenlenecek kupada heyecan TRT SPOR ekranlarında yaşanacak. 12 takımın katılacağı turnuvada A Grubu’nda Brezilya, Bolivya, Peru ve Venezuela yer alırken, B Grubu’nda Arjantin, Kolombiya, Paraguay ve Katar, C Grubu’nda ise Uruguay, Ekvator, Şili ve Japonya eşleşmişti.
Açılış maçının Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Bolivya arasında olacağı turnuvayı son olarak Şili kazanmıştı. Brezilya, evinde düzenlenecek bu turnuvayı en son 2007 yılında kazanmıştı.
Copa America grupları
Katar ve Japonya'nın misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle:
A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru
B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar
C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili