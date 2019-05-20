Günay Amerika Futbol Birliği CONMEBOL tarafından düzenlenen ve dünyadaki en eski uluslararası futbol organizasyonu olan Copa America, bu yıl haziran ayında Brezilya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Copa America ne zaman başlayacak?

14 Haziran – 7 Temmuz arasında, Brezilya’nın 5 farklı şehrinde düzenlenecek kupada heyecan TRT SPOR ekranlarında yaşanacak. 12 takımın katılacağı turnuvada A Grubu’nda Brezilya, Bolivya, Peru ve Venezuela yer alırken, B Grubu’nda Arjantin, Kolombiya, Paraguay ve Katar, C Grubu’nda ise Uruguay, Ekvator, Şili ve Japonya eşleşmişti.

Açılış maçının Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Bolivya arasında olacağı turnuvayı son olarak Şili kazanmıştı. Brezilya, evinde düzenlenecek bu turnuvayı en son 2007 yılında kazanmıştı.

Copa America grupları

Katar ve Japonya'nın misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili



