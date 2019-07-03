İSTANBUL, (DHA)- Copa America'da Arjantin'i 2-0 mağlup eden ev sahibi Brezilya, finale çıkan ilk takım oldu.

46'ncı Copa America'nın yarı finalinde, Arjantin ile turnuvanın ev sahibi Brezilya karşı karşıya geldi. Belo Horizonte kentinde bulunan Mineirao Stadı'ndaki karşılaşmada Sambacılar, 19'uncu dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla biten mücadelenin ikinci yarısında Brezilya, 71'inci dakikada Roberto Firmino'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin'i saf dışı bırakan Brezilya, finale adını yazdırdı.