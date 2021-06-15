Copa America A grubu maçında Arjantin ile Şili karşı karşıya geldi. Şili'de Beşiktaşlı eski futbolcu Medel ile Fenerbahçeli eski futbolcu Isla ve Karagümrüklü Enzo Roco da forma giydi.

Mücadelenin ilk yarısı Arjantin'in baskılı oyunu ile geçerken 33. dakikada Tangocular tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi ve devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda maçın hakemi 57. dakikada VAR kararı sonucu Şili lehine penaltı verdi. Arturo Vidal'ın kullandığı penaltı vuruşu önce Damian Martinez'den sekti sonra direğe çarparak Vargas'ın önüne düştü ve Vargas skora eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da tehlikeli pozisyonları olmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.