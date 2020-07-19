Conte'nin gözü N'Golo Kante'de

Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, Chelsea'de birlikte şampiyonluk yaşadığı Fransız yıldız N'Golo Kante'yi transfer etmek istiyor.

19 Temmuz 2020, Pazar 17:05 Son Güncelleme:
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Conte'nin gözü N'Golo Kante'de

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, Premier Lig'den kendine yeni bir hedef daha belirlemiş durumda. Conte, Chelsea döneminde birlikte şampiyonluk yaşadığı yıldız oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak istiyor. 

TuttoMercato'ya göre Inter, yaz döneminde Brozovic'i satmayı planlarken orta sahada oluşacak boşluğu N'Golo Kante ile doldurmanın planlarını yapıyor. 

N'Golo Kante, 2016-17'de şampiyonluğa ulaşan Chelsea'de menajer Antonio Conte'nin en önemli güçlerinden biri konumundaydı. 

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