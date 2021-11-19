23 yaşındaki oyuncu, Arjantin'in Dünya Kupası Elemeleri'nde yaşadığı sakatlık sonrasında maçı tamamlayamamış ve sahalardan üç hafta uzak kalacağı iddia edilmişti.

Conte, açıklamasında oyuncunun pazar günü Leeds ile yapılacak karşılaşmada yer almayacağını açıkladı.

Maç öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilere konuşan Conte, "Cristian Romero'nun sakatlığı hakkında kötü haberlerimiz var. Doktorlarla konuştum ve şimdi sakatlığının ne kadar süreceğini görmek için başka bir tarama yapılması gerekiyor ve onun için 7-10 gün beklememiz gerekiyor'' dedi.

Tottenham Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Leeds United ile karşılaşacak