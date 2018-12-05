Conte Fenerbahçe'de heyecan yarattı ama...

Fenerbahçe'de Conte isminin gündemi taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı ama İtalyan hocayı ikna etmek, maddi anlamda çok zor.

05 Aralık 2018, Çarşamba 05:54
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Conte Fenerbahçe'de heyecan yarattı ama...

Kasımpaşa maçından sonra yönetimin Antonio Conte için harekete geçtiği iddiaları ortaya atıldı. İtalyan teknik adamla ilgili bu gelişme, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Ancak Conte’yi ikna etmek, maddi anlamda çok zor. Başarılı çalıştırıcı, Chelsea’den kovulduğu için önümüzdeki haziran ayına kadar takım çalıştırmaması halinde 11 milyon Euro (67.5 milyon TL) alacak.

Conte’nin bu nedenle Real Madrid’in teklifine bile, “Sezon sonunda görüşelim” yanıtı verdiği kaydedildi.

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