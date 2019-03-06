Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş’in sezon sonunda A Milli Takım’ın başına geçecek olması sebebiyle yeni dönem öncesinde yeni hoca arayışına girmişti.

Bu doğrultuda son olarak İngiltere Premier Lig devi Chelsea’yi çalıştıran Antonio Conte’yi gözüne kestiren Başkan Fikret Orman’ın, İtalyan hocayla Milano’da görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Mayıs ayındaki başkanlık seçimlerine eli güçlü girmek isteyen ve bundan dolayı sansasyonel bir ismi takımın başına getirmeyi amaçlayan Başkan’ın, Conte’yle yaptığı son görüşmenin detayları ortaya çıktı.

‘Vizyonu geniş bir hoca’

Orman’ın, 49 yaşındaki teknik adamı İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Fikret Başkan’ın, Beşiktaş’ı daha yakından tanıması için Conte’yi Vodafone Park’ta oynanacak bir karşılaşmada locasında ağırlamak istediğini ilettiği belirtildi.

Başarılı hocanın bu öneriye olumlu baktığı ancak tarafların tarih konusunda henüz anlaşma sağlamadığı belirtildi. Yeni teknik adam için çalışmalara başlayan Fikret Orman, konuyla ilgili olarak FANATİK’e açıklamalarda bulunmuştu. Orman, “Ufku açık, vizyonu geniş ve kulübün şartlarına uygun birini takımın başına getireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Yıldırım