Profesyonel kariyerini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sonlandırdığını duyuran İrlandalı karma dövüş (UFC) sporcusu Conor McGregor'ın adı, iki skandala daha karıştı. Kafes dövüşünün yaramaz çocuğunun önce Dublin'de bir barın çıkışında kavgaya karıştığı, ardından da gayrimeşru bir çocuğu olduğu iddia edildi.

Ada'da yayım yapan The Irish Mirror gazetesi, McGregor'ın, kendisine Khabib Nurmagomedov'u kastederek "Rus seni patakladı." diyen bir adama yumrukla saldırdığını ve polisin olayı soruşturduğunu yazdı. Görgü tanıklarına dayandırılarak verilen haber şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı ifade edildi.

"Çocuğumun babası McGregor"

Öte yandan 30 yaşındaki eski sporcunun bir dönem birlikte olduğu Terri Murray adındaki bir kadın da Instagram hesabından 1 yaşındaki kızı Clodagh'ın fotoğrafını paylaşarak çocuğunun babasının McGregor olduğunu belirtti. Bu yılın başında yaptığı bir açıklamada McGregor'la 2017 yılında Liverpool'da cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen 26 yaşındaki Terri, ünlü dövüşçüden DNA testi yaptırmasını istemişti.

McGregor'ın Dee Devlin'den olan ilk çocuğunun doğumundan yalnızca 4 hafta önce ilişki yaşadıklarını söyleyen genç kadın, daha sonrasındaysa hesabını silmişti. Terri, hesabını bu hafta yeniden aktifleştirdi ve takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde McGregor'ın şu ana kadar DNA testi yaptırmadığını ancak buna gerek olmadığını ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler