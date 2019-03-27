İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor, dün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla profesyonel kariyerine son verdiğini duyurmuştu. McGregor'ın bu kararından birkaç saat sonra ise ABD basınından bomba bir iddia geldi.

Birleşik Devletler'de yayım yapan The New York Times gazetesi, 30 yaşındaki dünyaca ünlü dövüşçü hakkında İrlandalı bir kadına cinsel tacizde bulunduğuna yönelik suçlamalardan ötürü soruşturma başlatıldığını duyurdu. Söz konusu soruşturmanın içindeki dört kişiye dayandırılarak verilen haberde McGregor'ın Ocak ayında tutuklanarak sorgulandığı ancak iddiaların henüz kanıtlanamadığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler