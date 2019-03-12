Conor McGregor hırsızlık suçundan gözaltına alındı

UFC yıldızı Conor McGregor, sabah saatlerinde Miami'deki otelinden çıktıktan sonra bir hayranı onunla fotoğraf çekmek istedi.

McGregor ise hayranının elindeki telefonu alıp ayağıyla parçalamaya çalıştı, daha sonra da telefonu alıp olay yerinden uzaklaştı.

​Mağdurun şikâyetçi olması üzerine McGregor zor kullanarak hırsızlık yapmak suçundan gözaltına alındı.

McGregor'un, gözaltında 4 saat geçirdikten sonra 12.500 dolar kefaletle serbest bırakıldığı aktarıldı.

McGregor, ekimde Dağıstanlı Nurmagomedov'la yaptığı maçı kaybetmesinin ardından çıkan kavganın ardından 6 ay müsabakalardan men ve 50.000 dolar para cezası almıştı. Maçta Nurmagomedov, Conor McGregor'u dördüncü rauntta pes ettirip kemerini korudu. Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, McGergor'un ekibine saldırmış ve büyüyen olaylara polis müdahale etmişti.

Müslüman dövüşçü, McGregor'un Brooklyn'e gelip otobüsünü parçaladığını, babasına, dinine hakaret ettiğini söylemişti.

McGregor, nisanda da New York'ta UFC dövüşçülerini taşıyan bir otobüse el arabası fırlatmasının ardından 5 gün kamu hizmeti cezası almıştı.