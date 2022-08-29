Conor Gallagher’a Crystal Palace ilgisi

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala orta sahaya takviye yapmak isteyen Crystal Palace, geçtiğimiz sezon yıldızını parlattığı Conor Gallagher’ı bonservisiyle transfer etmek istiyor. The Times’ın haberine göre Chelsea’nin bu sezon kadrosunda tutmayı tercih ettiği İngiliz orta saha için Crystal Palace 27 milyon sterlin teklif etti. Chelsea’nin teklifi beklemeye aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace’da gösterdiği performansla İngiltere Milli Takımı’na kadar yükselen 22 yaşındaki Conor Gallagher, bu sezon Chelsea’de oynadığı iki maçta da yeterli performans sergileyemezken son maçında Leicester City karşısında kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Crystal Palace’lı Wilfried Zaha’yı transfer etmek Chelsea’nin Conor Gallagher’ın da içinde bulunduğu bir takas paketi hazırlayabileceği öğrenildi.

Conor Gallagher geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 39 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Burak Özkarpuzcu