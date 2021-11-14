Conor Gallagher ilk kez İngiltere kadrosunda

Raheem Sterling, Jack Grealish ve Jordan Henderson’ın sakatlıkları sebebiyle İngiltere milli takım kadrosundan çıkarılmasından sonra Crystal Palace’dan Conor Gallagher milli takım kadrosuna dahil edildi.

Bu sezon kiralık olarak Crystal Palace forması giyen Chelsea oyuncusu Conor Gallagher, İngiltere kadrosunda sakatlıkların artması sonrası San Marino ile oynanacak maç için ilk kez milli takıma çağırıldı. 21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Crystal Palace formasıyla İngiltere Premier Lig’de 10 maçta yaptığı 4 gol ve 2 asistlik performansıyla göz doldururken, İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate’in dikkatini çekmeyi başardı.





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