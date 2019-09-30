Conor Coady: 'Beşiktaş maçında bizi düşmanca bir atmosfer bekliyor!'

Wolverhampton Wanderers'ın kaptanı Conor Coady, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah Beyazlılar'la çok zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden İngiliz stoper, konuşmasında İstanbul'daki atmosfere vurgu yaptı.

26 yaşındaki savunmacı, Ada'nın önde gelen gazetelerinden Daily Mail'de yayımlanan demecinde "Beşiktaş maçı çok zorlu olacak. Orada bizi düşmanca bir atmosfer bekliyor. Bunu hem soyunma odasında hem de Watford ile oynadığımız son maçtan önce kendi aramızda konuştuk. Bu karşılaşmadan sonra da Premier Lig'de Manchester City ile karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler