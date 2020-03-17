Corona virüsü salgını, büyük organizasyonları etkilemeye devam ediyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesinin ardından, Copa America da 2021 yılına ertelendi. CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, organizasyonun 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi.

Öte yandan CONMEBOL'un açıklamasında, "Ayrıca UEFA yönetimi ve başkan Aleksander Ceferin'e, EURO 2020 ve Copa America'yı erteleme konusundaki koordineli karar için teşekkür ediyoruz" ifadeleri de yer aldı.