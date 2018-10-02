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Conceiçao: ''Galatasaray’ı yenelim ve Aboubakar’a armağan edelim''

Sakatlığı nedeniyle Aboubakar’ı ziyaret ettiklerini söyleyen Porto’nun hocası Conceiçao, “Hastanede ‘Haydi Galatasaray’ı yenelim ve galibiyeti Aboubakar’a armağan edelim’ dedik” açıklamasını yaptı.

02 Ekim 2018, Salı 21:08
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Porto Teknik Direktörü Conceiçao, Galatasaray maçı öncesi katıldığı basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Aboubakar’ın sakatlığı hakkında konuşan Portekizli hoca, “Kadromuzdaki herkes önemli. Aboubakar yoksa başkası olacaktır. Tüm takım olarak hastaneye Aboubakar’ın yanına gittik, çok sevindi. Negatif durumlar bazen insanları daha da kenetlendiriyor. Hastanede, ‘Haydi Galatasaray’ı yenelim ve galibiyeti Aboubakar’a armağan edelim’ dedik” ifadelerini kullandı.

‘Zayıf yanlarını biliyoruz’

Maçın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Conceiçao, “Çok dengeli bir grupta yer alıyoruz. Porto’nun sorumlulukları belli. 3 puanı almak için her şeyi yapacağız. Galatasaray’ı tanıyoruz. Nasıl dinamiklere sahip olduklarını biliyoruz. Güçlü yanları kadar zayıf yanlarını da biliyoruz” diye konuştu.

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