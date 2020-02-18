Fenerbahçe'de yaklaşık 1,5 yıl sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı. Comolli'nin yeni adresinin Fransa olacağı konuşuluyor. Devre arasında Steven Nzonzi'yi alan Rennes takımı için Comolli'nin adı geçiyor.

Fransız futbol adamı yeni bir göreve gelmesi bekleniyor. Kulüp başkanı Olivier Letang’ın görevden ayrıldığı Rennes kulübünde bugünlerde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni bir yapılanmaya gidecek kırmızı-siyahlılarda Letang’ın yerine geçecek yeni bir başkan ve bir de sportif direktör aranıyor.

Wenger olmadı

İlk olarak Arsene Wenger ile temasa geçen Fransız kulübünün yetkilileri, olumsuz yanıt alınca rotasını Damien Comolli’ye çevirdi. Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli isim, kulübün tek adayı değil. Listedeki birkaç isimden bir tanesinin kısa bir süre içerisinde göreve getirilmesi bekleniyor. Wenger’in FIFA’da devam eden görevinden dolayı bu teklifi geri çevirdiği belirtilirken, Damien Comolli’nin de tecrübesiyle öne çıktığı bildirildi.

(Skorer)



