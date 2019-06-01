Comolli’nin rotası: Önce final sonra transfer

Damien Comolli, Chelsea ile Arsenal arasında oynanan Avrupa Ligi Finali için Bakü’ye gitmiş, mücadeleyi Fransız televizyonu RMC için yorumlamıştı. Comolli, bugün de Şampiyonlar Ligi Finali’nde Liverpool-Tottenham maçını izlemek için Madrid’de olacak. Fransız sportif direktör, buradan Avrupa turuna çıkacak.

Damien Comolli’nin Portekiz, Almanya, İngiltere, İtalya ve Yunanistan’a giderek transfer listesindeki oyuncular için görüşmeler yapacağı öğrenildi. Comolli, Ersun Yanal’ın transferlerin büyük bölümünün yurt dışı kampına yetiştirilmesi talebini yerine getirmeye çalışacak.