Comolli’nin durumu sakat

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun durumu tartışılırken yönetim içinde Damien Comolli ismine tepkilerin artmaya başladığı gelen bilgiler arasında. Comolli bu sezon 11 yeni transfer yaparak takıma takviyede bulundu. Slimani, Ayew, Benzia (opsiyonlu) kiralanırken, Jailson, Frey ve Reyes'le uzun süreli anlaşmalar imzalandı. Jailson ve Frey'e bonservis, Reyes'e ise imza parası ödendi. Ancak bu oyuncular, şu anki performanslarıyla Fenerbahçe seviyesinde değil.

TAZMİNAT MADDESİ COCU İLE AYNI

Bununla birlikte transfer sürecinde yaşananlar mide bulandıran bir başka etken. Meksikalı Fabian'ın aniden İstanbul'a getirilip aniden geri gönderilmesi, Frey'in Erzurumspor'a 600 bin Euro'ya önerilmesi ancak alınmaması gibi durumlar, sarı-lacivertlilerde okların Comolli'ye dönmesine sebep oldu. Beklenti Başkan Ali Koç'un ilk olarak teknik direktör Cocu'yla yolları ayırması, durum böyle giderse sportif direktör Comolli'nin geleceğini masaya yatırması yönünde. Comolli ile yollar ayrılırsa, tıpkı Cocu gibi 1 yıllık maaşı (800 bin Euro) tazminat olarak ödenecek.

(Sabah)