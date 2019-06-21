Fenerbahçe’nin 1 numaralı golcü adayı Max Kruse. Ancak Alman futbolcunun yaklaşık 1 aydır kararını açıklamaması, Sarı-Lacivertliler’in sabrını taşıdı. Comolli, önceki gün gittiği Almanya’da Kruse ile bir kez daha görüştü. Fransız sportif direktör, Kruse’ye rest çekti.

‘Şampiyonluk için savaş’

Comolli, Fenerbahçe’nin teklifini ileterek, “Sana önerdiğimiz kontrat belli. Senelik 3 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme. Bizim daha fazla bekleme imkanımız yok. Kararını bir an önce ver. Eğer kabul ediyorsan, şampiyonluk savaşı verecek bir kadronun en önemli parçası olacaksın. Sözleşme şartlarımızı beğenmediysen, sana bundan sonraki kariyerinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

1 hafta süre

Max Kruse için Liverpool ve Leverkusen devreden çıktı. Frankfurt ise istediği sözleşmeyi vermeye yanaşmıyor. Alman golcü, rest çeken Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmezse, çok daha kötü şartlarda başka bir takımın kontratını kabul etmek zorunda kalabilir. Kruse, kararını en geç 1 hafta içinde Sarı-Lacivertliler’e bildirecek.

Frankfurt’un önceliği Pinamonti

Kruse’yi isteyen diğer takım olan Alman ekibi, rotasını farklı bir oyuncuya çevirdi. Frankfurt, 2 yıllığına kiraladığı Jovic’i parlatıp, bonservisini 5 milyon Euro’ya aldı ve 60 milyon Euro’ya Real Madrid’e sattı. Alman temsilcisi yine aynı yolu izlemek istiyor. Bu kez hedef Andrea Pinamonti. 20 yaşındaki İtalyan golcü geçen sezonu Frosinone’de geçirdi. Ancak Pinamonti’nin bonservisi İnter’de. Conte ile yeni bir yapılanmaya giden ve birçok yıldızı gözüne kestiren İnter, oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Frankfurt 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarsa, Kruse’den vazgeçecek. Kırmızı-Siyah-Beyazlılar daha önce forvete 19 yaşındaki Sırp oyuncu Dejan Joveljic’i transfer etmişti.