Comolli ve Gomis buluşmasında flaş gelişme!

Fenerbahçe'de Fransız sportif direktör Damien Comolli'den Bafetimbi Gomis iddialarına açıklama geldi ancak ikilinin görüşmesinde sürpriz bir ismin daha olduğu öğrenildi.

27 Haziran 2019, Perşembe 21:54 Son Güncelleme:
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Comolli ve Gomis buluşmasında flaş gelişme!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Bafetimbi Gomis açıklaması geldi.

Fransız sportif direktör, Bafetimbi Gomis'le transfer görüşmesi yaptığı iddialarıyla ilgili olarak, "Gomis benim arkadaşım. Onunla İstanbul'a geldiği zaman zaten görüşüyoruz. Normal bir görüşmeden öteye geçen bir şey yok. Ben transfer görüşmelerimi halka açık yerlerde yapmam" dedi.

Görüşmede Ali Koç da vardı

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre, Comolli ve Gomis'in Kuruçeşme'de bulunan Les Ottomans Otel'de yaptığı görüşmede Fenerbahçe başkanı Ali Koç da vardı. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Comolli'ni,n reddetmesine rağmen Gomis konusunda nasıl bir politika izleyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Fanatik Özel

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