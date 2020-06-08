Comolli Fenerbahçe'yi Zanka, Frey ve Zajc'tan kurtarıyor!

Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.

08 Haziran 2020, Pazartesi 11:59 Son Güncelleme:
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Comolli Fenerbahçe'yi Zanka, Frey ve Zajc'tan kurtarıyor!

Fransa 2'nci ligine düşürülen Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'den üç isim yer alıyor.

Toulouse'a CEO olması beklenen Comolli; Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli yönetim, resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor. (Takvim)

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