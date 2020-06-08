Comolli Fenerbahçe'yi Zanka, Frey ve Zajc'tan kurtarıyor!
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fransa 2'nci ligine düşürülen Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'den üç isim yer alıyor.
Toulouse'a CEO olması beklenen Comolli; Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor.
Sarı-lacivertli yönetim, resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor. (Takvim)