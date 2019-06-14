Comolli, 24 saat mesaide

Fenerbahçe’de yeni sezon için yoğun bir çalışma programı bulunuyor. Bu çalışma içerisinde en çok mesai harcayan isim ise Damien Comolli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü adeta 7 gün 24 saat mesai harcıyor.

Dünyanın dört bir tarafından menajerler ve temsilcilerle irtibat halinde olan Comolli, kendi scout ekibini de sürekli kontrol ediyor. Listedeki futbolcuları inceleyen, kulübün scout ekibiyle toplantılar yapan Fransız idareci, bir yanda da devam eden turnuvalara odaklanıyor. Başta U20 Dünya Kupası, U21 Avrupa Şampiyonası ve EURO 2020 eleme maçlarını yakından takip eden tecrübeli yönetici, şimdi COPA America ve Afrika Uluslar Kupası’nı izleyecek. Her ne kadar kendi gidemese de temsilciler ve ekibinden bilgiler alacak.

Ayrıca kadro içerisinde kimlerin gidip kimlerin kalacağı konusu da Comolli’den geçiyor. İç transfer için de çalışmalar yürüten sarı-lacivertli yönetici, bir yanda da dış transfer için çalışmalar organize ediyor.

Yaz dönemi başlamasına rağmen henüz tatil yapmayan ve en yoğun dönemini geçiren Damien Comolli, Brezilya’dan Arjantin’e, Suudi Arabistan’dan Avrupa’nın çeşitli ülkelerine kadar birçok temsilci, kulüp, oyuncu, menajer ve scout ile sürekli telefon trafiği yürütüyor.

Ekibiyle toplantı

Damien Comolli, sık sık toplantılar yapıyor. Ekibiyle devamlı olarak iletişimde olan Fransız idareci, her gelişmeyi ve haberi anında öğreniyor. Tüm çalışma programından haberdar olan Comolli, transfer çalışmaları başta olmak üzere tüm işlerde aksaklık çıkmaması için gayret ediyor.

Ersun Yanal ve Ali Koç ile de devamlı iletişimde durmaya çalışan tecrübeli yönetici, yeni sezona şimdiden hazırlanmaya çalışıyor.

(Milliyet)