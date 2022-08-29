Yaz transfer döneminde Cesc Fabregas ve Patrick Cutrone'yi kadrosuna katarak adından söz ettiren Serie B ekibi Como 1907'ye flaş bir hissedar... Futbolculuk döneminde Monaco, Juventus, Arsenal ve Barcelona gibi devlerin formasını giyen, tarihin de en iyi forvetleri arasında yer alan Thierry Henry, Como 1907'den hisse satın aldı.

Futbol sonrasında ticaretlerine devam eden efsane ismin bu kararı sonrasında Como'nun nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.

Şu anda Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez'in yardımcılığını üstlenen Henry daha önce de Fransız ekibi Monaco ve MLS temsilcisi Montreal'de teknik direktörlük yapmıştı.