“Commagene Rowing Marathon” yarışlarında Azerbaycan, Moldova, Malta ve Türkiye'den yaklaşık 100 sporcu madalya için performanslarını sergileyerek madalya için kürek çekti.

Türkiye’de ilk kez Fırat nehri üzerinde gerçekleştirilen “Commagene Rowing Marathon” yarışlarına katılan sporcular olimpik 4x ve1x sınıflarında 42km, C4x+ (Deniz küreği) sınıfında ise 21km (yarı maraton) uzunluğundaki parkurda yarışarak madalya almaya hak kazandı. Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyelerinin katılımıyla sporculara Tarihi Perre Antik Kenti'nde düzenlenen törenlerle madalyaları takdim edildi.'