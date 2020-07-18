Çölyak hastalığı yavaş seyreden ve bazende çok fazla belirti vermeyebilir. Bu yüzden hastalığın teşhisi için genel bir muayeneden geçmek önemlidir. Hastalığın kendine özgü tipik belirtileri vardır. Bu belirtileri yaşayan kişilerde çölyak hastalığı düşünülür.

Çölyak nedir?

Çölyak ince bağırsağın gluten adlı proteine ömür boyu süren alerjisi olarak adlandırılır. Çölyak hastalığı glutenli yiyeceklere karşı alerji yapan bir hastalıktır. Bağırsakların yüz ölçümü bu hastalıkla birlikte iyice azalır ve vücuda alınan gıdalar yeterince emilemez hale gelir. Bu durumda Bu durumda yeterince beslenmeme ve vücudun dengesinin bozulması anlamına gelir.

Çölyak her geçen gün görülme olasılığı artmakta olan bir hastalıktır. Bazı çölyak hastalarında ise gluteni parçalayan enzime de bir bağışıklık vardır. Bu durum vücuda gluten girmesini engeller. Çölyak hastalığı ile ilgili alerjik mi yoksa daha farklı bir hastalık mı olduğu hala günümüzde bir araştırma konusudur.

Çölyak belirtileri nelerdir?

- Kişide depresyon bulgularına rastlanılması

- Sesin kısıklığı

- Konsantrasyon bozukluğu

- Dikkat verememe

- Eklemlerde yaşanan bir çeşit rahatsızlıklar

- Ağız bölgesinde çıkan yaralar (aftlar)

- Vücut hormon seviyesinin bozulması

- K vitamini eksikliğine bağlı olarak vücudun bazı bölgelerinde yer alan kanamalar

- A vitamini eksikliği nedeni ile geceleri körlük

- Kaslarda zayıflama

- Kalsiyumun az olması sebebi ile kemik erimelerinin yaşanması

- Kemiklerde bir takım ağrılar

- Ciltte kaşıntı ve kuruluk

- Cildin dökülmesi

- Epileptik nöbetlere rastlanılması

- Halsizilik

- Dil yaraları ve dilde yanma

- Bazı kansızlık belirtileri

- Demir eksikliğinden kaynaklanan anemi bulguları

- Kusma

- İshal

- Kabızlık

Çölyak hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Çölyak hastaları için teşhis konulduktan sonra doktorun ilk tedavi metodu gluten içeren besinlerin hastanın hayatından çıkarmaktadır. Hasta gluten içeren hiçbir yiyeceği tedavi süresi boyunca yemez. Çölyak hastalığı için besinlerin seçerek yenmesi gerekir. Doktor tarafından gluten içeren besinler hastaya verilir.

Hastanın bu besinleri bilerek tüketmemesi bu noktada önem teşkil eder. Doktor hastaa sağlıklı bir şekilde gluten diyeti yapmasını ister. Gluten diyeti ile birlikte bağırsakların eski fonksiyonuna dönmesi beklenir. Tedavi seçeneklerinden biri olarak da doktor bu hastaları bir diyetisyene yönlendirebilir.

Gluten diyeti yapan çölyak hastaları bağırsaklarında yer alan iltihaplanmaları bir kaç hafta içerisinde iyileştirir. Diyetin 2. haftasında hasta kendini daha iyi ve daha zinde hisseder. Çölyak hastalığı tedavisi çocuklarda daha hızlı seyreder. Çocuk hastaların ince bağırsakta yer alan iltihabı yetişkin hastalara göre daha hızlı iyileşir.

Hastalara çölyak tedavisi için kalsiyum içeren gıdalar, k vitamini içeren gıdalar ve d vitamini içeren gıdaların yenmesi teşvik edilir. Eğer hastada b12 vitamini eksikliği varsa bunun için de hastaya iğne tedavisi veya b12 içeren hap takviyesi verilir. Çölyak hastalığı tedavisi süreçli olan bir tedavi yöntemidir. Hasta kendini daha iyi hissetmesi için bir takım diyetler verilir. Belirtilere yönelik tedavi seçenekleri yapılır.

Çölyak hastalığı neden olur?

Çölyak hastalığı ile ilgili nedenler günümüzde dahi hala kesin olarak bilinememektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda çevresel ve genetik faktörlerin çölyak hastalığını tetiklediği öne sürülmektedir. İnce bağırsağın duvarında oluşan gluten molekülleri de ince bağırsağı tahrip edebilir.

Aşırı gluten içeren yiyecekler bazı kişilerde çölyak hastalığına neden olabilmektedir. Bu durum kişide bağışıklık sisteminde aşırı bir reaksiyon olarak kendini belli eder. Hastalığın en önemli nedenleri arasında genetik faktörler ön plana çıkar.

Hastaların yememesi gereken yiyecekler

Çölyak hastalarının yememesi gereken gıdalar şu şekilde sıralanabilir;

- Ekmek

- Çavdar

- Buğday Unu

- Makarna

- Pasta

- Kek

- Kurabiye

- Sakız

- Şeker

-Soya sosu

- Erişte

- Et suyu

- Patates kızartması

- Kahvaltılık gevrekler

- Çorba ve harçlar