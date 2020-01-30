Pachuca, Meksika Kupası Son 16 Turu'nda sahasında ağırladığı Venados'u 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Pachuca'nın çeyrek finale yükselmesini sağlayan 3-1'lik galibiyete Colin Kazım Richards, yaptığı hat-trick ile damga vurdu. 11. dakikadaki ilk golünden sonra Colin Kazım Richards, Kobe Bryant'ın şut stilini taklit ederek ünlü oyuncuyu andı.

Maçtan sonra Kobe Bryant'la ilgili açıklamalar yapan Colin Kazım, "Spor için çok büyük bir kayıp. Sadece efsane bir sporcu olduğu için değil inanılmaz bir insan da olduğu için... Onunla birkaç kez tanışma ve yaşam hakkında konuşma şansım oldu. Haber sonrası yalnız kaldığımda ağladığımı itiraf etmeliyim. Ne o, ne de ailesi böyle bir şeyi hak etmedi. Herkes için çok iyi bir insandı. Birçok insana, çocuğa projeleriyle yardımcı bulundu. Golümü ona saygı göstererek kutladım ki o, tüm saygıyı hak ediyor" dedi.

Galatasaray döneminde Kobe Bryant ile tanışma fırsatı bulduğunu belirten Colin Kazım, "Onunla üç kez karşılaştım ve her zaman çok kibardı. Çok hoş bir iletişim sağlamıştık. Ronaldo ile tanıştığımda da aynı şeyleri hissetmiştim. Tanışmak istediğim 3-4 kişi vardı ve o da onlardan biriydi" ifadelerini kullandı.