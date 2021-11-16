İngiltere'de QPR ile Arsenal altyapılarında oynadıktan sonra Bury'de profesyonel kariyerine başlayan Colin Kazım, Brighton ve Sheffield United'taki yıllarının ardından Türkiye'nin yolunu tuttu. 2007 yaz transfer döneminde Fenerbahçe 'ye 1.9 milyon Euro'ya imza atan Kazım, Zico ile beraber sarı lacivertlilerin tarihindeki en başarılı Şampiyonlar Ligi sezonunda önemli işlere imza attı.

Annesi Kıbrıs Türkü olan Kazım, milli takım seçimini ülkemizden yana kullandı ve A milli takım ile 37 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi. Fatih Terim önderliğinde Ay-yıldızlıların EURO 2008'deki önemli başarılara imza atan kadrosunda kendisine yer bulan başarılı santrafor, Türkiye'de Fenerbahçe'nin haricinde Galatasaray ile Bursaspor'da da oynadı.

Aktif futbol kariyeri boyunca İngiltere, Türkiye, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İskoçya, Brezilya ve Meksika'da birçok kulübün formasını giyen 35 yaşındaki santrfor şu anda İngiltere'nin Championship ekibi Derby County'nin başarısı için ter döküyor.

Bu sezon sadece 8 maçta görev alan Kazım takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.



