Colby Cave, beyin kanaması nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybetti

NHL ekiplerinden Edmont Oilers'ın 25 yaşındaki oyuncusu Colby Cave, geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti.

Cave, kolloid kistin neden olduğu bir beyin kanaması nedeniyle salı günü operasyon geçirmişti.

Sonrasında komada kalan genç oyuncu, cumartesi günü yaşam mücadelesini kaybetti.

Cave'in menajeri, ölümünde corona virüse ilişkin bir bağlantı bulunmadığını aktardı.

Eşi Emily ise salı gününden beri yaşanan sürece ilişkin duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Emily, bir mucizeye ihtiyaçları oldğunu ve corona virüs salgını önlemleri çerçevesinde hastanede olmalarına izin verilmediğini, onu tekrar görüp göremeyeceği hakkında bir fikri olmadığını belirtmişti.

Duygusal mesajının devamınde Emily Cave, "Sana yeniden dokunmayı, elini tutmayı ve seni tekrar öpebilmeyi hayal ediyorum. Seni çok seviyorum ve en iyi arkadaşım olmadan kalbim bir milyon parçaya bölünmüş durumda" ifadelerini kullanmıştı.