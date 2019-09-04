Çok yazık oldu

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda E Grubu’nda yer alan 12 Dev Adam, turnuvanın favorisi ABD ile kozlarını paylaştı. ABD’nin ilk 10 dakikada 6 üçlüğüne engel olamayan milliler, çeyreği 26-21 geride kapattı. İkinci periyotta ise Türkiye, oyunun kontrolünü eline geçirebileceği sıralarda hücumdan hep boş dönen taraf oldu. ABD, 35-26’lık üstünlüğü yakalamış iken, henüz üçlüğümüz yoktu. ABD, farkı 15 sayıya çıkardığı sırada 7 de 0’ın ardından Scottie Wilbekin ile Ersan devreye girdi. Üst üste iki üçlük ile skor 41-32’ye gelince ABD molası da kaçınılmaz oldu. Soyunma odasına 47-42 geride girdik.

Asla pes etmedik

Üçüncü çeyrekte kısa bir sürede ABD’nin faul hakkı doldu, milliler maça tutundu. Ersan ve Cedi ile ilk kez bu kadar kazanmaya yaklaştık: 53-52. ABD’yi savunmada durduran Ay- Yıldızlılar, harika bir performansın altına imza attı. Üçüncü periyodun bitimine iki dakika kala eşitliği yakaladık: 59-59. ABD’de Kemba Walker, son saniyede 3’lüğü yollayınca final periyodunu 65- 61 geride girdik. Son çeyrekte 7 sayılık serinin ardından öne geçtik ama son saniyede ABD, 3 atış kazandı 1’ini kaçırdı. 81-81 ile uzatmalara gidildi.

Basit hatalar!

Uzatmalara harika başladık. Ersan ve Cedi ile 89-84’lük üstünlüğü yakaladık ama basit hatalar sonucunda fişi çekemedik. Bu sefer ABD kovaladı, 1 dakikadan kısa bir sürede 91-89 geriye düştük. 50 saniye kalmıştı ki Cedi’nin basket faulüyle galibiyete yaklaştık: 92-91. Son topta ABD hücumdaydı, topu kaptık, sportmenlik dışı faulü de çaldırdık. Doğuş Balbay ve Cedi Osman üst üste 4 faülü kaçırdı. ABD, son 2 saniyede attığı 2 faul ile maçı kazandı: 93-92.

Mertcan Polat