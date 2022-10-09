Çok tartışılan pozisyona noktayı koydu! 'Göz yanılması var'

Süper Lig 'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta müthiş bir tempo yaşanırken çok konuşulacak pozisyonlar meydana geldi.





GOL İPTAL EDİLDİ

15. dakikada rakip ceza saha içinde yerdeyken topu dokunan Tayyip Talha'nın golü VAR incelemesine takıldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

AYNI POZİSYONDAN PENALTI ÇIKTI

Fakat Uğurlu, pozisyonun öncesinde Weghorst’a yapılan faul nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak Weghorst penaltı atışında rakip kaleciyi geçemedi.

3 PUAN TAYYİP TALHA'DAN

15. dakika golü iptal edilen Tayyip Talha Sanuç, 34. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 22 yaşındaki oyuncu şık bir bir rövaşata golüyle maçın tek golünü kaydetti ve Beşiktaş'a 3 puanı kazandıran isim oldu.

TARTIŞMALI POZİSYONLARI TEK TEK DEĞERLENDİRDİ

Hakem hocamız Deniz Çoban ise bugün kaleme aldığı köşe yazısında hem iptal edilen golü hem de aynı pozisyonda verilen penaltı kararını değerlendirdi. Çoban ayrıca 90. dakikada Oğulcan’ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golündeki gerçeği de açıkladı. İşte Deniz Çoban'ın o yazısı;

'OFSAYT TESPİTİ DOĞRU'

Mücadelede 15. dakikada Beşiktaş’ın Tayyip Talha ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR marifetiyle iptal edildi. Ofsayt tespiti doğru. Karambolde top çok sağlıklı görünmediği için yardımcı hakemin topun vuruluş anını tespit edememesi ve ofsayt bayrağını kaldırmaması eleştirilemez.

'NET BİR PENALTI'

Ofsayt tespitinin yapıldığı karambolden önce de Talha’nın kafasına gelen bir krampon darbesi var. Bu, net bir penaltı. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince, doğru bir yorumla, ofsayttan önceki penaltı pozisyonuna dönülerek, penaltı kararı verilmesi yerindeydi. 78. dakikada Cenk önce Perez’e faul yaptı daha sonra Campuzano’ya faul yaptı. İkinci faulünde sarı kart gördü ama ilk faulü de sarı kartı gerektirirdi.

PENALTIYI GEREKTİRECEK BİR MÜDAHALE YOKTU

86. dakikada Ramon’un N’Koudou’ya faulünde ikinci sarı kart beklentileri oldu ancak Ramon’un rakibine ikinci sarı kartı gerektirecek bir faulü yoktu. Aynı dakika içinde Cenk yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ramon’un bu pozisyonda Cenk’e penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yoktu.

GÖZ YANILMASI VAR

90. dakikada Oğulcan’ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde Hayrullah Bilazer santimlerle ofsayt pozisyonunda olduğunu VAR tespit etti. Çizilen çizgilerde bir sorun görünmüyor. Çizgi elden çizilmiş gibi görünse de gerçek öyle değil. Omuzdan inen dikmenin yerdeki iz düşümü 3 boyutlu çizimde dikkatli bakılmadığı için gözü yanıltıyor.