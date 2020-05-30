Çok Güzel Hareketler 2’den Ersin Korkut bombası!
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Çok Güzel Hareketler 2'de bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. BKM Atölye’nin ilk mezunlarından olan ve herkesin gönlünde taht kuran Ersin Korkut, programa görüntülü bağlanarak konuk oluyor.
Survivor'da yarışmacı olduğu dönem Dominik’ten konuk olan Korkut ile Yılmaz Erdoğan arasında geçen sohbet tüm izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.