Çok Güzel Hareketler 2’den Ersin Korkut bombası!

Çok Güzel Hareketler 2'de bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. BKM Atölye’nin ilk mezunlarından olan ve herkesin gönlünde taht kuran Ersin Korkut, programa görüntülü bağlanarak konuk oluyor.

Survivor'da yarışmacı olduğu dönem Dominik’ten konuk olan Korkut ile Yılmaz Erdoğan arasında geçen sohbet tüm izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.



