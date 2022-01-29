Çok Güzel Anılar Bunlar: Semih Yuvakuran

Semih Yuvakuran'ın unutulmaz anıları.. 14 yıl sonra gelen şampiyonluk, Neuchatel, Monaco maçları, yarı final, 3-0'dan 4-3'e dönen FB maçı, 0-0'lık İngiltere maçı ve 8-0'lık rövanşı, ağlayarak Fenerbahçe 'ye gidişi ve pek çok anı. Çok güleceksiniz...