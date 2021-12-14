Codashop Global Series, Mobile Legends ile devam ediyor!

İlk olarak Ağustos ayı ile birlikte başlayan CGS serüveni, PUBG Mobile ile perdeyi açmıştı. Geçmiş dönemde de düzenlediği PUBG Mobile turnuvaları ile mobil oyuncuların gönlünde taht kuran Codashop, Ekim ayı ile birlikte okların yönünü Mobile Legends: Bang Bang tarafına çevirdi.

Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen, oyuncular tarafından da büyük ilgi gören Mobile Legends: Bang Bang turnuvalarının ardından Codashop, yılın son turnuvasında da yine mobil MOBA oyuncuları ile buluşuyor olacak.

Codashop’ta yılın son oyunu Mobile Legends!

Geçtiğimiz ay ile birlikte 7. yılını kutlayan Codashop, 2021 yılına noktayı koyacağı etkinlikte Mobile Legends: Bang Bang heyecanını ekranlara getirecek.

29 Aralık tarihinde nimo.tv/codashop adresi üzerinden ekranlara gelecek olan CGS - Aralık Mobile Legends finalinde yine sürpriz hediyeler de izleyicileri bekliyor olacak.

Kayıtlar başladı!

Aralık ayında Mobile Legends: Bang Bang arenasında mücadele etmek isteyen oyuncular için Codashop Global Series’te kayıtlar başladı!

Turnuvanın kayıtları 24 Aralık günü sonlanıyor. Kayıtlar sona ermeden önce takımını kurup turnuvaya katılmak ve şampiyonluğa ulaşan ekip olmak istiyorsan, kayıtlar ve tüm detaylar codashopglobalseries.com adresinde!