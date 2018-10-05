Cocu'nun son şansı Başakşehir!

Cocu, Başakşehir’e karşı da puan kaybederse lige verilecek arada yeni hoca getirilip, işbaşı yaptırılacak.

05 Ekim 2018, Cuma 07:49 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 07:53
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Cocu'nun, Fenerbahçe’deki kaderi Başakşehir maçından sonra netleşecek. Bu hafta oynanacak karşılaşmada Hollandalı teknik adamın puan kaybı yaşaması halinde kesinlikle yolların ayrılacağı öğrenildi.

Yönetimle görüşen ve B planı hazırlayan Başkan Ali Koç’un, Başakşehir karşısında alınacak sonucun ardından uygulamaya geçeceği iddia ediliyor. F.Bahçe yönetimi lige verilecek 15 günlük arada teknik ekip değişimi yapması halinde, takımın daha az etkileneceğini ve alışma sürecini atlatacağını düşünüyor. 

Kaynak: Akşam

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