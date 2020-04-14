Öksürük, boğaza takılan maddeleri dışarı atabilmek adına verilen fiziksel bir reaksiyondur. Bu reaksiyon sayesinde vücuttaki yabancı maddeler dışarı atılır. Ancak, kesilmeyen öksürük krizleri sebebiyle de boğazda tahrişler meydana gelir. Bu durum özellikle çocuklar için oldukça rahatsız edici olarak kabul edilmektedir. Peki, çocuklardaki bu öksürüğe ne iyi gelir? Siz de çocuğunuzun öksürüğünü geçirebilecek doğal yollar arıyorsanız, bulduğumuz çözüm önerilerini sizler için derledik. Öksürme, farklı sebeplerle ortaya çıkabilen bir durumdur. Havadaki tozlara karşı verilen alerjik tepki ya da üst solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle oluşabilmektedir. Kuru ve sürekli devam eden öksürükler için bazı doğal çözüm yöntemlerine başvurulmaktadır.

Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir?

Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere kıyasla daha düşüktür. Bu sebeple de enfeksiyona yakalanma ve havadaki maddelere karşı tepki verme eğilimleri de daha fazladır. Öksürük için herhangi bir çözüme başvurmadan önce bunun nedeninin araştırılması gerekmektedir. Uyuduktan hemen sonra başlayan öksürük reflüye, gece başlayan öksürük ise alerjiye işaret edebilmektedir. Özellikle gece başlayan öksürük krizleri çocuğu oldukça rahatsız etmektedir. Bu sebeple de ebeveynlerin boğazı yumuşatabilecek bazı çözüm yollarına ihtiyacı bulunmaktadır.

Bitkisel içerikli çaylar gıcık ve öksürük problemine karşı başvurulan ilk çözüm önerisidir. Bu bağlamda çocuk için hazırlanan karışık bitki çaylarının öksürüğü bir müddet sonra dindirdiği görülmektedir. Çocuklar için hazırlanabilecek karışık çay malzemeleri ise; yarım dilim limon, bir tutam ıhlamur, kabuğu soyulmuş 1 elma, 2 karanfil ve bir tutam da tarçın olarak sıralanmaktadır. Ilık su içerisinde bekletilen bu malzemelerin gün içerisinde çocuğa içirilmesiyle öksürük sıklığının gerilediği gözlemlenmektedir.

Ayva ve ıhlamur yaprağı ile hazırlanan çay ise gıcığa karşı etkili olan diğer bir çözüm önerisidir. Bu bağlamda ılık suda bekletilen bir iki adet ayva yaprağı ve ıhlamur demlenmesi için bekletilmelidir. İçime hazır olan ayva yaprağı ve ıhlamur çayı özellikle kuru öksürük için hafifletici bir görev üstlenmektedir.

Bitki çayı içmeyi reddeden çocuklar için başvurulabilecek alternatif tedavi yolları da bulunmaktadır. Bu tedavi yollarının başında ise pekmez gelmektedir. Bu bağlamda iki tatlı kaşığı pekmezi bir tutam karabiber ile karıştırarak çocuğa içirmek mümkündür. Özellikle öksürük krizi esnasında pekmez tüketmek, öksürüğü hafifletmekte ve boğazın tahriş olmasını da engellemektedir.

Çocuklarda öksürüğü ne keser?

Çocukların öksürük krizine girmesi hem çocuk hem de ebeveynler açısından oldukça problemli, bir olaydır. Toplum arasında bu krizi gidermek için önerilen yöntemlerin başında buhar uygulaması gelmektedir. Ancak, kaynağı bilinmeyen öksürük krizlerinde sıcak ya da soğuk buhar uygulamak, öksürüğü tetikleyebilme riski taşımaktadır. Bunun yerine aşağıda önerilen tavsiyeler uymak çocuğun sağlığı açısından daha yararlı sayılmaktadır.

Öksürük krizi biraz hafiflediğinde çocuğa ılık su içirmek. Balın aromasından hoşlanan çocuklar için, su içerisine biraz bal da ilave edilebilir.

Çocuğun uyuduğu alandaki hava kuru ise, bu ortamı nemlendirmek. Ortamın nemlenmesi için buhar makinelerinden yardım alınabilir.

Yastığın konumunu değiştirmek.

Alerji kaynaklı öksürük krizlerine karşı odayı düzenli havalandırmak ve nevresim takımını da sık sık değiştirmek.

Burnu tıkalı olan çocukların, bu problemini gidermek.

Pastil kullanarak, kuruyan boğazın nemlenmesine yardımcı olmak.

Öksürüğü gidermek için evde yapılacaklar

Geçirilemeyen öksürük problemi, genellikle vücutta enfeksiyon olduğunun bir işaretidir. Bu sebeple de öksürükler, çok sayıda hastalığın habercisi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda da evde yapılabilecek en iyi iş, bağışlık sisteminin güçlendirilmesidir. Bu bağlamda; ıspanak, lahana ve bezelye tüketiminin öksürüğü büyük ölçüde azalttığı bilinmektedir.

Ispanak, özellikle göğüs hastalıklarına karşı kullanılan etkili bir silahtır. Ayrıca bu besinin içerisinde yer alan vitamin grupları da çocuğun bağışıklık sistemini desteklemektedir. Bu sebeple öksürük problemi yaşayan çocuklara aralıklarla ıspanak yedirilmesi tavsiye edilmektedir. Lahana ise tüketerek değil, vücuda doğrudan uygulanarak kullanılan bir sebzedir. Bu bağlamda haşlanan lahana yapraklarına süzme bal sürülerek göğse sarılması önerilmektedir. Lahananın bu şekilde kullanımıyla öksürük şiddetinin kısa bir süre içerisinde azaldığı tahmin edilmektedir. Zaten bal, tüketildiği takdirde de gıcık ve öksürük üzerinde oldukça etkili bir sonuç göstermektedir.

Bezelyenin sağlık açısından bilinen en büyük özelliği astım ve buna benzer diğer alerjik reaksiyonlar üzerinde etkili olmasıdır. Bu sebeple bezelye tüketimi çocuklarda karşılaşılan öksürük krizleri için de tavsiye edilmektedir. Bezelyede bulunan vitamin ve mineraller sayesinde de bağışıklık sistemi dengelenmekte ve olası enfeksiyonlara karşı önlem alınmaktadır.

Soğan ve sarımsak öksürüğe iyi gelir mi?

Toplumumuzda hastalara karşı en sık önerilen besinlerin başında soğan ve sarımsak gelmektedir. Soğan, bal ile birleştiğinde öksürük problemini kısa bir süre içerisinde iyileştirebilmektedir. Bu bağlamda, 1 adet soğanın 4 parçaya bölünmesi ve bir kavanoza konulması gerekmektedir. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar bal ilave edilen soğan parçalarının bir gece boyunca bu şekilde beklemesi gerekmektedir. Sabah aç karnına da bu karışımdan bir kaşık içilmesi gerekmektedir. Soğanın tadını keskin bulan çocuklar için aynı tarifi siyah turp ile uygulamak da mümkündür. Soğan, bal ile karıştırılmadan yemeklerde tüketildiği takdirde de iyileştirici bir özellik göstermektedir.

Sarımsak da tıpkı soğan gibi faydaları saymakla bitmeyen bir besindir. Bu sebeple de doğal antibiyotik olarak kullanılmaktadır. Enfeksiyon kaynaklı olarak ortaya çıkan öksürüklerde sarımsak kullanmak en etkili yöntemlerden biridir. Bu bağlamda, sarımsaktan en etkili sonucu alabilmek için çiğ tüketim yapmak gerekmektedir.