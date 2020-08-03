3 yaş sendromu çocukların ‘kendini bulma’ dönemi olarak da bilinmektedir. Korkutucu bir dönem gibi gelse bile anne ve baba ile beraber çocuk arasındaki ilişkinin daha güçlü hale gelmesine önemli bir katkı sağlar. Çocuklar yeni şeyler öğrendikçe anne ve babası ile arasındaki bağın daha güçlü hale gelmesine imkan tanır. Özellikle çocukların kendini bulmaya çalıştıkları ve buldukları, bunun için mücadele gösterdikleri bir dönem olduğu akıldan çıkmamalıdır. Bilinçli ve sabırlı bir şekilde yaklaşım 3 yaşındaki çocukların zihinsel açıdan daha etkili gelişim göstermesine olanak tanımaktadır.

Çocuklarda 3 yaş sendromu nedir?

Bebeklikten çocukluğa geçerken onların kendisini bulma dönemi 3 yaş sendromu olarak bilinmektedir. Özellikle bir yandan zorlu bir dönem yaşanırken diğer yandan eğlenceli olduğunu da eklemek gerekir. Çocuklara eğitim, sabır ve daha birçok şey bu dönemde eğlenceli şekilde öğretilebilmektedir. Bu sebepten dolayı doğru yaklaşım büyük öneme sahiptir.

Özellikle çocuğun zihinsel ve sosyal gelişimini sağlıklı şekilde gerçekleşmesi adına bu dönem önemli bir rol oynamaktadır. Onun sadece bir çocuk olduğu ve bu yaşta herhangi bir şeyi anlamayacağı düşüncesinden tamamen uzaklaşmak gerekir. Onun artık bir birey olduğu kabul edilmeli ve buna göre davranış içine girilmelidir. Böylece onlarla daha doğru şekilde iletişim kurularak 3 yaş sendromu sağlıklı biçimde geçilebilir. Aksine çocukla inatlaşmak, onun isteklerine karşı tartışmak ya da kavga etmek bir çare değildir. Uyumlu şekilde doğru yöntemler ele alınmak suretiyle özellikle uzman bir çocuk doktor ya da pedagog kontrolü altında, doğru yaklaşım ele alınmalıdır.

Çocuklarda 3 yaş sendromu belirtileri nelerdir?

Çocukların büyümeye başladığı bu dönemde yaşanan sendrom ile beraber belli başlı bazı belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Eğer sakin bir çocuk ise bu dönemde agresifleşmek ve öfkeli durumlar yaşamak sürecin bir parçası olarak öne çıkar. Belirtiler çok dikkatli şekilde takip edilmeli ve buna göre doğru yaklaşım ele alınmalıdır.

- Çocukların kendi başına bir şeyler yapma çalışmaları,

- Agresif ve öfkeli olmaları,

- Sofraya kendi oturmaya çalışmaları,

- Masada ona ait bir yer olmadığını gördüklerinde ağlayıp öfkelenmeleri,

- Tekrarlanan öfke nöbetleri,

- Yaşıtlarıyla ile kavga etmeleri,

- Yemek seçmeye başlamaları,

- Kendi başlarına giyinmeye çalışmaları,

Genelde çocuklarda ortak şekilde bu gibi belirtiler 3 yaş sendromu için ortaya çıkar. Ancak bu dönemi bir hastalık olarak bakmak kesinlikle yanlıştır. Sadece sağlıklı bir gelişim noktasında çocuğum kendini bulması için yaşanması gereken bir dönem olarak öne çıkıyor. Kendi başına hareket etmesi ve bir birey olduğunun farkına varması gibi unsurlar 3 yaş sendromu içerisinde söz konusudur. Ebeveynlere bu dönem çok önemli görevler düşmekte ve dikkatli şekilde yaklaşım göstermeleri gerekmektedir.

3 yaş sendromuna giren çocuklara nasıl davranılmalı?

3 yaş sendromuna giren çocuklara doğru şekilde yaklaşmak sağlıklı bir gelişim konusunda büyük öneme sahiptir. Öncelikle bu dönemde çocukların belli başlı bazı durumları öğrendiği bilinmelidir. Örneğin acıktığı zaman bunu dile getirebilirler. Aynı zamanda hayali dünyaları gelişir ve kendi kendine hayali oyunlar oynamaya başlarlar. Dans etmek ya da müzik aletlerine ilgi duymak gibi durumlar söz konusu olur. Ayrıca sayı saymayı öğrenirler ve kaç yaşında olduklarını dile getirebilirler. 3 yaş sendromu içerisinde çocukların bunları öğrendikleri göz önüne alınarak, daha doğru şekilde yaklaşım gösterilebilir.

Özellikle çocuklar bu dönemde birçok şeyi sorgulamaya başlarlar. Böylece ebeveynleri soru yağmurda tutarlar. ‘Neden böyle yaptın anne ya da neden bu böyle oldu baba’ gibi daha birçok farklı soru ile karşı karşıya kalmak mümkün. Çevresini öğrenmek ve durumu daha iyi algılayıp buna göre davranış gösterebilmek için, çocuklar bu dönemde kendini bulma imkanı elde ederler. Bu sebepten dolayı çocukların soracakları soruları geçiştirmeden doğru şekilde cevap vermek bu dönemin en önemli davranışları arasında yer alır.