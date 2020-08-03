Bebeklik döneminden çocukluğa geçerken yaşanabilecek bazı problemler söz konusudur. Bunlardan biri olarak da 2 yaş sendromu gelir. Bu durum bağımsızlık istekleri ile beraber anneye olan güven arasındaki çekişmeden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde çocuklar rahat hareket etmek isterken, belli kurallara göre bunu yapmaları gerektiğini anlamaya başlarlar. Böylece gelişim esnasında uygunsuz davranışlar, kontrol dışı his ve öfke ile beraber hayal kırıklığı ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar zor bir dönem olsa bile, bir bebeğin normal gelişim aşaması ve yürüme dönemi noktasında önemli bir kilometre taşıdır.

Çocuklarda 2 yaş sendromu nedir?

Bebeklikten çocukluğa geçiş esnasında yaşanan bazı davranış problemleri ile beraber, ebeveynlerin zorlandığı döneme 2 yaş sendromu denmektedir. Özellikle bu dönemde çocuklar kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışırlar. Her istedikleri olmayınca da anne ve baba ile bir çatışma içerisine girerler. Yemek yememek, oyun saatini uzatmak, uyumamak gibi problemler ile karşı karşıya kalınabilir. Özellikle istediklerini yerine getirebilmek için öfke ve sinirli durum içerisinde olurlar.

Sık sık ağlama, ebeveynlere vurmak, eşyaları kırmak ya da oyuncaklarına zarar vermek gibi birçok eyleme girebilmektedirler. 2 yaş sendromu için aynı zamanda ‘krizler’ ya da ‘devrimler’ dönemi olarak da dile getirildiğini söylemek mümkün. Aşırı noktaya gelindiği zaman mutlaka bir çocuk doktoruna başvurarak gerekli önlemlerin alınması için tedavi gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrıca bu doğrultuda ebeveynlerin de üzerine düşen görevleri doğru şekilde yapmaları, sağlıklı bir çocuk gelişimi için büyük öneme sahiptir.

Çocuklarda 2 yaş sendromu belirtileri nelerdir?

2 yaş sendromu çocuklarda farklı şiddetlerde ortaya çıkabilmektedir. Ancak şiddet ne olursa olsun mutlaka bu dönem yaşanır. Aslında bunun sağlıklı bir gelişim noktasında önemli bir geçiş dönemi olduğunu da söylemek mümkün. Yani çocuğun gelişiminin doğru şekilde devam edebilmesi için bu evrenin oluşması gerekmektedir. Çocuklarda 2 yaş sendromu meydana geldiği zaman belli başlı bazı belirtilerini fark edebilirsiniz.

- Ani öfke nöbetleri,

- Hırçınlık,

- Söylenen her şeye olumsuz yanıt vermek,

- Kendi istediğini yaptırmak için aşırı ısrarcı davranmak,

- Söz dinlemek yerine aksine tersini yapmak,

- Aşırı hareketlilik ile beraber her şeye dokunmak,

- İstekleri tam olarak anlaşılmadığı zaman sinirli ve öfkeli hale gelme,

- Kriz biçiminde ortaya çıkan aşırı ağlama, başını duvara vurma ya da farklı eşya ve oyuncakları kırıp atmak,

- İştah problemleri,

- Tuvalet sıkıntıları,

- Etrafındaki insanlar üzerinde otorite kurma isteği,

Yaşanabilecek olası bu gibi belirtiler ile beraber, 2 yaş sendromunun şiddetini daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Özellikle başa çıkamadığı zamanlarda ve ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladığında, gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir. Böyle durumlarda uzman bir doktora başvurmak ve ne yapılması gerektiğine dair bilgi almak en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

2 yaş sendromuna giren çocuklara nasıl davranılmalı?

Özellikle ebeveynler için bu durum sonsuza kadar sürecekmiş gibi his yaratabilmektedir. Fakat bu zorlu ve yorucu dönem 1,5 yaşından itibaren başlamak suretiyle 4 yaşına kadar devam eden bir durumdur. Bu dönemi dikkatli şekilde atlatmak ve 2 yaş sendromu giren bebeklere doğru biçimde yaklaşmak, sorunların kısa süre içerisinde uzaklaşmasına imkan verir. Ancak öncelikle mutlaka bu döneme bir hastalık olarak bakılmaması gerektiği büyük öneme sahiptir. Daha çok atlatılması gereken önemli bir gelişim dönemi olarak ele almak gerekir.

Bu dönemdeki bebekler ve çocuklar için doğru davranışlar konusunda mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Doktorun çocuk üzerinde ele alacağı kontroller ile beraber, sorunun şiddetine bağlı olarak çözüm yöntemleri ele alınır. Uzman pedagog ve danışmanlar ile beraber, aile için yapılması gereken yol haritası çizilir. Böylece dönem çok daha sağlıklı şekilde atlatılabilir. Bütün bunların ötesinde mutlaka anne ve babalar sakin olmalı; çaresizlik hissetmemeli ve bu dönemin geçici olduğunun farkına varmalıdır.