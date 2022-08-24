Medicana ve Çeşme Belediyesi sponsorluğunda 4-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen Çocuk ve Gençler Windsurf Dünya Şampiyonası'nda küçük yaş kategorilerinde Türk sporcuların performansı ayakta alkışlandı. Çağla Kubat Windsurf Kulübü'nün yetiştirdiği 15 sporcu podyumu kapattı. Elif Ercan U17 kızlarda dünya şampiyonu olurken, Tan Tandoğan erkeklerde Dünya 2'nciliği unvanını alma başarısını gösterdi.

Yarış sonrasında kulübünün bu başarısıyla büyük mutluluk yaşayan Çağla Kubat, "Alaçatı koyunun eşsiz olanakları sayesinde çocuklarımızı küçük yaşlarda sörfe başlatıp kısa zamanda yarışacak seviyeye getirebiliyoruz. Yaz kış durmadan antrenman yapabilecek iklim koşullarımız da olunca böyle rekor başarılar elde edilebiliyoruz. Umarım Windsurf cennetimizin doğasını uzun yıllar koruyarak çocuklarımızın spor ve turizm için yararlanmasını sürdürebiliriz" dedi. (DHA)