Çocuk Atletizmi projesinin 2019 yol haritası belirlendi

Çocuk Atletizmi Projesi ile ilgili IAAF Gelişim Direktörü Harald Müller tarafından gönderilen yazı konusunda üyelere bilgi aktarılırken, IAAF’ın proje üzerinde yeni bir format çalışması yaptığı Koordinatör Ayaz tarafından vurgulandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) 196 ülkede uygulanan, 'IAAF Çocuk Atletizmi' projesinin 2019 yılı yol haritası İzmir’de gerçekleşen 'Karar Grubu' toplantısıyla belirlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı (TAF) bünyesinde 2014 yılında oluşturulan IAAF Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü görevini yapan Necdet Ayaz’ın başkanlığında gerçekleşen karar gurubu toplantısına grup üyeleri; Prof. Dr. Doğan Demirhan, Prof. Dr. Oktay Burma, Öğr. Gör. Gazeteci Haldun Domaç, Gazeteci Nezir Önal katıldı. Toplantıda sekretarya görevi Kübra Işlak ve Zeynep Özyılmaz tarafından yapıldı.

Hazırlanan gündem doğrultusunda gerçekleşen toplantıda 2014 yılından günümüze kadar gerçekleşen seminerler ile ilgili bilgiler Proje Koordinatörü Necdet Ayaz tarafından üyelere slayt ortamında anlatıldı. Çocuklar için son derece önemli olan bu projenin aksatılmadan ve amacı doğrultusunda organize edilebilmesi yönünde grup üyeleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

IAAF Gelişim Direktörü Harald Müller ile yapılan yazışmalar konusunda grup üyelerini bilgilendiren Ayaz, projenin Türkiye'de uygulanış biçiminden proje direktörünün olumlu etkilenmiş olduğunu ve Türkiye'ye gelerek tanışmak istediğini söyledi. Alınan yazılarda IAAF’ın mevcut proje üzerinde bir iyileştirme çalışması yaptığını, yapılan çalışmanın 2020 yılında uygulamaya sokulacağı, bilgi ve belgelerinin de 2019 yılı sonuna doğru federasyonumuza gönderileceği öğrenildi.

Ayaz, IAAF’ın Gelişim Direktörü Müller’in projenin uygulanışından etkilendiğini, özellikle projeye dahil edilen Eskimeyen Değerler'in örnek bir uygulama olduğunu, bundan da mutlu olduklarını ve koordinatörlük ekibiyle tanışmak istediklerini söyledi.

2019 yılındaki uygulama esaslarının belirlenebilmesi doğrultusunda toplanan Karar Grubu'nun almış olduğu kararlar, Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu’nun onayından sonra kamuoyu ile paylaşılarak uygulanacak.

İHA