Çocuk Atletizmi Projesi, Türkiye’yi kucaklıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Çocuk Atletizmi seminerleri Türkiye’nin dört bir yanında devam ediyor. Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gerçekleşen seminere 59 kursiyer katıldı. Kursiyerler, iki gün süren seminerde hem teori, hem de uygulama dersleri alarak, eğitmen sertifikasına sahip oldu.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’ın talebi doğrultusunda Ergene’de gerçekleşen seminer 28-29 Aralık 2018 tarihlerinde Ergene Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı. IAAF Çocuk Atletizmi seminerine 59 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verildi. Yıldırım Beyazıt İlkokulu Spor Salonu’nda gerçekleşen uygulamaya, İnönü Yeşiltepe İlkokulu'ndan 70 ve anaokulundan 30 olmak üzere toplam 100 öğrenci katıldı.

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, “Geleceğin şampiyon sporcularının temellerini 3-12 yaş grubu çocuklarımızı sporla tanıştırarak atıyoruz. Hiç kuşku yok ki amacımız sadece şampiyonlar yetiştirmek değil, sporu yaşam biçimi haline getiren sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine katkıdır” dedi.

Seminerin ilk bölümünde, 'Y' nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş dersi IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz tarafından verildi. Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Antrenmana Geçişte Uyum dersi ile Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri dersi ise IAAF Çocuk Atletizmi Eğitici grubundan Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi. Eğlenceli atletizm bölümündeki çocuk uygulamaları Yıldırım Beyazıt İlkokulu Spor Salonu’nda Eğitici Mehmet Serkan Aydın’ın kontrolünde seminere katılan kursiyerler ile yaptırıldı.

Kursiyerlere proje sunumları yaptırıldı

Projeye IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen, 'Bağımlılık ve Çocuklar' dersi Uzman Dr. Erhan Oktay, tarafından, 'Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım' ile Fair Play dersleri de öğretim görevlisi, gazeteci ve aynı zamanda projenin Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç tarafından verildi.

Seminere katılan 59 kursiyer, Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından önceden hazırlanan ve kura sonucu kendilerine verilen konuların sunumlarını slayt ortamında yaptı. Gruplar halinde ve slayt ortamında sunumlarını gerçekleştiren kursiyerler proje ile ilgili ilk deneyimlerini de gerçekleştirmiş oldu.

Eskimeyen değerler unutulmadı

Eskimeyen Değerler töreninde kursiyerlere; Türk atletizminin gelişmesine önemli katkıda bulunan ve Meksika Olimpiyat Oyunları maraton dördüncüsü İsmail Akçay tanıtıldı. Akçay, kursiyerlere iyi bir sporcu olmanın yollarını anılarıyla anlattı.

Törende İsmail Akçay ile birlikte Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Ergene İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden Tekirdağ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Şube Müdür Vekili olarak atanan Şenol Doğramacı ve Balkan şampiyonluğu bulunan Salim Dündar kursiyerlere tanıtıldı ve plaketle ödüllendirildi.

Ödülleri Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Haldun Domaç, Erhan Oktay, M.Serkan Aydın, Nezir Önal, Kübra Işlak, Mirza Egeli, Zeynep Özyılmaz ve Fırat Aydoğan tarafından verildikten sonra düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Sertifikalarını alan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim müdürlüklerinde açılan spor kurslarından 'IAAF Çocuk Atletizmi' projesinin kursunu aranan koşulları yerine getirmeleri halinde açabilme hakkını da elde etmiş oldular.

İHA