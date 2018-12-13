Cocu: Paramı peşin verin

Fenerbahçe, 28 Ekim’de 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından Phillip Cocu’nun görevine son verdi.

Ancak taraflar hâlâ resmi olarak yollarını ayırmadı. TFF’nin internet sitesinde Cocu, Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu olarak görünmeye devam ediyor.

Yönetim, Hollandalı’nın tazminatını taksitle vermek istiyor. Ancak 48 yaşındaki çalıştırıcı, ücretini peşin olarak alma konusunda geri adım atmıyor. Yönetimin takımı bir an önce kalıcı bir teknik adama emanet etmek istemesi, Cocu’nun elini güçlendiriyor.