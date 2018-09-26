Cocu ideal kadroyu belirledi

Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; Hollandalı hoca son Beşiktaş derbisinde de ortaya koyduğu kadro üzerinden en net isimleri tamamlayacak.

Cocu’nun kafasındaki kadroda orta sahada Benzia-Jailson ikilisi yan yana olacak. İki genç yıldızından çok etkilenen 46 yaşındaki antrenör, liderliğini beğendiği Mehmet Topal’ı da yanlarında tutacak.

Defans hattında en önemli ismi Martin Skrtel’e de bir partner arayan Cocu, sürekli üzerine koyan Diego Reyes’i kullanacak. Forvet hattında da Fransızca öne çıkacak. Slimani forvetteki tek isim olurken, Ayew’in de forması garanti durumda. Aatif-Alper-Valbuena 3’lüsünün de sık sık yer değişmesi bekleniyor.

Beklerde Şener ve Hasan Ali’yi oturtan Cocu, kalede de Harun Tekin’in zamanla daha iyi olacağına inanıyor.

İşte Cocu’nun 11’i:

Harun, Şener, Reyes, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Benzia, Aatif, Ayew, Slimani.