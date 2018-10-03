Cocu: Biz gitmiyoruz ama kovabilirler

Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilerek adeta sonun başlangıcını yaşayan Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliğinde yeni bir gelişme yaşandı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 09:14
- A +

Phillip Cocu ile yoluna devam etmek istemeyen sarı-lacivertlilere Hollanda’dan haberler geldi. Gazeteci Johan Derksen, Cocu’dan aldığı bilgileri Hollanda basınına paylaşarak, henüz bir değişim olmadığını söyledi. Cocu’nun sözlerini yansıtan Derksen şu ifadeleri kullandı: “Menajerler Driessen ve Rob Janssen henüz Hollanda’da ama yola çıkacaklar. Cocu’nun dediğine göre onlar ayrılmayı düşünmüyor, Cocu, ‘Bizi kovabilirler, bunun için de tazminat öderler’ diyor. Cocu istemiyor ayrılığı. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe Başkanı devam etmek istemiyor, sorun burada.”

(Milliyet)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.