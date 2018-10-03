Cocu: Biz gitmiyoruz ama kovabilirler

Phillip Cocu ile yoluna devam etmek istemeyen sarı-lacivertlilere Hollanda’dan haberler geldi. Gazeteci Johan Derksen, Cocu’dan aldığı bilgileri Hollanda basınına paylaşarak, henüz bir değişim olmadığını söyledi. Cocu’nun sözlerini yansıtan Derksen şu ifadeleri kullandı: “Menajerler Driessen ve Rob Janssen henüz Hollanda’da ama yola çıkacaklar. Cocu’nun dediğine göre onlar ayrılmayı düşünmüyor, Cocu, ‘Bizi kovabilirler, bunun için de tazminat öderler’ diyor. Cocu istemiyor ayrılığı. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe Başkanı devam etmek istemiyor, sorun burada.”

(Milliyet)